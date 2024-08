Approches textométriques de la notion de style du traducteur

Qu'est-ce que le style du traducteur ? Le traducteur pourrait-il avoir son propre style ? Comment peut-on discerner ces questions à l'aide des méthodes et des outils du traitement automatique des langues (TAL) ? Dans cet ouvrage, Jun Miao a tenté d'explorer la notion de style du traducteur en articulant les analyses traductologiques et les méthodes de la textométrie bilingue. Son corpus d'étude est constitué par trois traductions chinoises d'une oeuvre littéraire française, Jean-Christophe de Romain Rolland (1904-1912), réalisées respectivement par Fu Lei (1952-1953), Han Hulin (2000) et Xu Yuanchong (2000). La recherche détaillée de type traductologique, appuyée sur des comparaisons textométriques, fournit une série d'indices révélant des approches spécifiques à chacun des traducteurs dans son travail. Elle jette aussi les bases d'une proposition de modèle d'analyse centré sur le style du traducteur, tout en ouvrant une voie à une exploration scientifique et systématique tant dans la traductologie que dans l'enseignement de la traduction.