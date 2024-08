Comprendre l'ISO 31000. Mettre en place une gestion globale et intégrée des risques

Dans un contexte où l'incertitude règne, où la Covid, le conflit en Ukraine, les événements au Proche-Orient et les catastrophes climatiques ont secoué nos habitudes, il est temps pour les responsables d'organismes, en particulier les ETI et les PME/PMI, de mettre en place un programme complet de gestion globale et intégrée des risques. La gestion des risques n'est plus réservée à quelques spécialistes de l'assurance. Elle doit être au coeur de toutes les activités d'un organisme. Aligné sur la norme ISO 31000, ce livre vous propose des outils pratiques pour intégrer les risques dans votre stratégie, entre les menaces qu'ils présentent mais aussi les opportunités à saisir. Ce livre est le fruit du travail d'un groupe d'experts et de praticiens, membres de la commission risque d'AFNOR depuis de nombreuses années. Leur mission : vous offrir une approche pratique de la norme, étape par étape, pour renforcer la résilience de l'entreprise.