La maison Chapelier Tome 3 : Les Artisans du Désordre

Entre des éclats de magie qui sèment le chaos dans les rues de Londres et un chapeau royal incontrôlable, voilà Cordélia Chapelier accusée de trahison à la couronne. Avec ses amis Sam et Lulu, elle embarque à bord du navire de son père, Prospero, déterminée à trouver le responsable de cette conspiration. Il faut sauver l'honneur de la maison Chapelier une bonne fois pour toutes ! Tempête sur le palais, pirates sans pitié, et Ile secrète : une épopée en haute mer loufoque et riche en rebondissements pour Cordélia et son équipage !