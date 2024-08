"La femme de ma vie ne peut être qu'un personnage fictif, une femme que j'inventerais à distance et qui m'inventerait de même. A chaque rencontre, nous porterions notre plus beau masque et notre amour deviendrait tel qu'il serait impensable de le ligoter dans le partage. Notre amour aurait l'intensité d'une trace et la légèreté d'une préférence". Et si tout n'est qu'apparence, un mari n'en vaudrait-il pas un autre ? A quai, deux bateaux attendent deux noces et leurs invités. La débandade de la fête qui approche sème la pagaille, le hasard sépare les mariés... C'est sur la reconstitution de cette journée folle que Jean-Bernard Vuillème lance son narrateur-enquêteur pour produire un délicieux et merveilleux roman sur l'amour, le mariage, et notre connaissance de nous-mêmes et des autres. Publié aux Editions Zoé en 1990, L'amour en bateau est précédé ici d'une préface inédite de Walter Tschopp, conservateur à la Fondation Atelier d'artistes, à Saint-Maurice (VS). Né en 1950 dans le canton de Neuchâtel, Jean-Bernard Vuillème est journaliste, critique littéraire et écrivain. Son oeuvre compte aujourd'hui près de vingt romans et récits qui ont valu à leur auteur de nombreuses récompenses, dont le Prix Schiller en 1996 et le Prix Michel-Dentan, pour Pléthore ressuscité, en 2009.