L'orchestre des insectes. Avec 1 QR code

Crécelle la sauterelle joue du xylophone, Stradi le papillon du violon. C'est un grand jour pour les deux amis ! Ils se présentent au concours le plus select, celui du Grand Orchestre des Insectes. Mais rien ne se passe comme prévu ! Les traditions ont la dent dure et ils ne peuvent jouer de leur instrument favori. Et si Crécelle et Stradi se déguisaient ? Un livre audio avec flashcode prolongé par un petit jeu pour reconnaître le timbre des instruments, un focus sur nos deux vedettes, le xylophone et le violon, mais aussi sur l'orchestre symphonique.