Laissez-vous submerger par le sexe, jour après jour... Dans son premier ouvrage intitulé "Intimité", Ikuhana Niiro explore l'élégance, la maturité et la simplicité des relations intimes à travers neuf chapitres captivants. Cet artiste prometteur nous offre des récits où des femmes sophistiquées et confiantes charment habilement leurs partenaires, révélant les qualités les plus raffinées de l'amour et de la séduction. Le manga commence avec l'histoire de Carrasco, un passionné de jeux en ligne, qui rencontre pour la première fois Zombee, une coéquipière de jeu. A sa grande surprise, Zombee est une femme magnifique. Leur rencontre se transforme rapidement en une aventure palpitante qui, avec la tombée de la nuit, prend une tournure plus intime. Ikuhana Niiro peint des scènes de séduction fines et érotiques avec un réalisme saisissant, explorant des interactions pleines de tension et de désir. Chaque chapitre d'"Intimité" plonge plus profondément dans des relations diverses, allant de rencontres spontanées à des liens plus complexes et chargés d'émotion, capturant la beauté mature de romances érotiques raffinées.