Bokko stratège Tome 8

Ke-ri a la lourde tâche de défendre le flanc le plus exposé, avec des paysans affaiblis et sans armes. Mais il devra surtout mettre fin à un complot qui va mettre toute la cité en péril. Une fois encore, notre héros taciturne sera épaulé par ses fidèles compagnons qui lui vouent une confiance aveugle, mais jamais on n'aura vu Ke-ri aussi sombre. Il semble désormais défendre la cité plus par dépit qu'autre chose, il semble déçu par la nature humaine, on ne retrouve pas le Ke-ri optimiste des premiers tomes. Et son coeur va encore s'assombrir avec le malheur qu'il va vivre dans ce tome, un de ses compagnons va laisser sa grandeur d'âme lui coûter la vie ... la guerre a un prix et les justes n'en sont pas moins mortels ! Ke-ri va alors être submergé par la rage puis par la colère...