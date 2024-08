Agenda japonais. Edition 2025

Cet agenda présente toutes les fêtes et les jours fériés du Japon. Ces événements qui ponctuent l'année sont les reflets de la culture de l'Archipel. Les Japonais sont en effet très sensibles au passage du temps et à ses manifestations : saisons, floraisons, phénomènes météorologiques. Chaque semaine est illustrée par une estampe, une peinture ou une photographie qui donne le tempo de ce passage des saisons. Les mois et les jours sont écrits en français et en japonais. Pour cette seconde édition, les jours fériés et les vacances scolaires, en plus du Japon et de la France, sont indiqués pour la Belgique, la Suisse et le Québec.