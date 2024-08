Précis d'économie comportementale

La vie quotidienne est faite d'un nombre considérable de décisions, dès l'heure du lever et concernent, par ex, l'agencement de la journée, le choix des aliments qui seront consommés et leur mode de consommation, ou encore le choix du ou des trajets. A ces décisions routinières s'ajoutent celles, moins fréquentes, dont les conséquences sont de plus grande importance : réaliser un examen médical ou une opération chirurgicale, contracter un prêt pour réaliser un achat, etc. Certaines de ces décisions sont fondamentalement de nature économique ou financière. La plupart des décisions comportent à la fois des aspects économiques et des aspects extra économiques (sociologiques, culturels, etc.). L'économie comportementale irrigue désormais la plupart des domaines de l'économie (économie du travail, économie de l'environnement, économie publique,...). Dans cet ouvrage : - une approche décalée présente de manière pédagogique les avancées dans ce domaine, en soulignant la complémentarité entre les approches comportementales et l'analyse économique traditionnelle, tant au niveau de la prise de décision individuelle que dans les interactions stratégiques et les situations de marché ; - comprendre la multiplicité des décisions économiques dans un cadre simple et unifié qui prenne en compte les facteurs psychologiques influençant les décisions ; - l'économie expérimentale, les décisions économiques dans l'éprouvette ; : des mises en situation pédagogiques sous forme de 11 expériences et jeux en classe à la fin de chaque chapitre ; - de nombreux exemples d'application à la conduite des politiques économiques.