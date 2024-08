La Corée du Sud en 100 questions. La tyrannie de l’excellence

Pourquoi la colonisation nippone est-elle un traumatisme pour les Coréens ? L'école est-elle l'antichambre de l'enfer coréen ? Quelles relations la Corée du Sud entretient-elle avec la Chine ? Comment est né le soft power sud-coréen ? La Corée est partout ! Avec sa K-pop et ses dramas, elle a conquis le monde et pris une incroyable revanche sur son passé. En un siècle, le pays a connu la colonisation, la partition avec le Nord, la guerre puis la dictature. Enfin, la démocratie l'a emporté au début des années 1990 et le pays s'est réinventé à un rythme stupéfiant. Aujourd'hui, la Corée du Sud souffre de ce miracle obtenu à marche forcée. Sa jeunesse, en quête de sens, est étouffée par le carcan du confucianisme. Voici 100 clés passionnantes pour mieux comprendre ce pays de paradoxes, dont le modèle cache des failles sociales insoupçonnées.