Le métier d'artiste. Créer & développer une carrière artistique

NON, on ne paie pas pour exposer ! Le manuel pour tout savoir du métier d'artiste. Une clé pour déchiffrer tous les enjeux du métier et posséder toutes les connaissances indispensables au développement d'une carrière artistique. De l'identité artistique, aux marchés de l'art, à la gestion des droits d'auteur en passant par les dossiers d'appel à projets et les réseaux sociaux, cet ouvrage couvre l'ensemble de ce qu'un artiste contemporain doit savoir pour créer et développer sa carrière artistique. Marie Cappuccia, agent, éditrice et anciennement galeriste, nous livre un manuel dense et riche de témoignages de professionnels du milieu de l'art au service d'une meilleure connaissance de l'exercice du métier d'artiste.