Le nouveau roman de Vincent Delareux, salué par Amélie Nothomb : " Alerte, vivant, plein d'esprit ! J'ai adoré. " 1988. Après vingt-trois années de carrière à fouler les plus prestigieuses scènes du monde, la grande Séraphine, reine incontestée de la variété française, est lasse. Son époux vient de se suicider, tout comme son amie Dalida un an auparavant. Son imprésario ne voit en elle qu'une poule aux oeufs d'or. Son public, au fil des concerts, la dévore. A 47 ans, l'idole fatigue. Son désir ? En finir. Les plus grandes icônes ne sont-elles pas celles qui s'éclipsent à leur apogée ? Armée d'une bouteille de whisky, Séraphine s'apprête à baisser le rideau. Quelques verres plus tard, elle perd connaissance, puis se réveille dans un sous-sol inconnu. Face à elle se dresse un homme. Fervent admirateur ou malfrat ? L'homme est en tout cas des plus inquiétants. Commence alors un séjour sous terre qui pourrait faire voler l'existence de la diva en éclats...