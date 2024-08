Nutrition et santé mentale. Le guide essentiel

Cet ouvrage novateur se distingue en explorant le lien essentiel entre la santé physique et mentale, souvent négligé dans les domaines spécialisés. Il vise à améliorer la formation des nutritionnistes et des professionnels de la santé en mettant l'accent sur les interventions nutritionnelles spécifiques aux personnes touchées par des troubles mentaux. A travers des études de cas fictives, l'ouvrage illustre les pratiques cliniques nutritionnelles dans le contexte du rétablissement du patient. En insistant sur des approches théoriques et des clés validées, il offre une boîte à outils précieuse pour accompagner les patients, soulignant l'importance de la confiance, de la collaboration et de l'autonomie du patient dans l'amélioration de ses habitudes de vie.