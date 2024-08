La mécanique quantique, avec ses principes contre-intuitifs et ses différences radicales par rapport à la mécanique classique ou à l'électrodynamique, est à la fois l'une des composantes les plus importantes d'une éducation en physique moderne et l'un des plus ardues. Elle requiert à la fois des bases théoriques et des techniques mathématiques dont la maîtrise nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Les étudiants suivant des cours de mécaniques quantique 'entraînent généralement en traitant des exercices de difficulté croissante, tels que ceux présents dans les deux premiers tomes de l'ouvrage fondamental Mécanique quantique écrit par Cohen-Tannoudji, Diu et Laloë. Ce recueil de corrigés, relatif au tome II, fournit les corrigés détaillés tant attendus de l'intégralité des 47 exercices de ce tome. Son format accessible fournit des explications explicites étape par étape, tout en mettant l'accent aussi bien sur la théorie physique que sur les mathématiques formelles, pour garantir que les étudiants saisissent bien tous les concepts pertinents. Il guide également le lecteur pour appliquer les méthodes des corrigés à des exercices comparables en mécanique quantique. Ce recueil de corrigés est incontournable pour les étudiants en physique, chimie ou science des matériaux désireux de maîtriser ces exercices ardus, ainsi que pour les enseignants à la recherche de méthodes pédagogiques sur le sujet.