L'énigme de la châtaigne rouge

A la lecture du testament de Simone Simoni, truculente vieilledame corse en avance sur son temps, c'est la stupeur pour la famille : l'héritage ne pourra être débloqué que si on amène au notaire une châtaignerouge ! Est-ce une mauvaise et ultime plaisanterie de la grand-mère ? Personnen'a jamais entendu parler d'une châtaigne rouge... Jeanne, la petite-fille, vapartir en Corse, là où a vécu Simone quand elle était jeune, avant de venirs'installer à Marseille. Finalement, de son passé, la famille ignore presquetout. L'enquête de Jeanne va lui faire sillonner la Corse et connaître unefamille dont elle ne savait presque rien. Et c'est un étonnant secret qu'elle vafinir par découvrir. Ce que Simone n'a jamais voulu avouer de son vivant, c'estla quête de cette châtaigne rouge qui va le révéler. Etait-ce sa dernièrevolonté ? Elle va changer la vie de Jeanne. Après " Ledernier oursA ", recueil de nouvelles remarqué de cette jeune auteure, voici unpremier roman original qui nous emmène en Corse pour un étonnant parcours à larecherche de racines familiales.