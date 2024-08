Three Dark Crowns Tome 2 : One Dark Throne

L'affrontement pour la couronne a débuté et les événements inoubliables de la Révélation ont laissé leur marque dam l'esprit des trois mirs. Katharine, autrefois cette faible et frêle reine, est devenue étonnamment forte. Arsinoé a découvert un secret lié à son don qui pourrait la conduire à son salut ou à sa perte. Enfin, la puissante Mirabelle, pensant qu'Arsinoé la trahie, est fin prête à en découdre. En pleine année de l'Ascension, les triplées vont devoir faire face à des attaques qui les pousseront à remettre leurs destins et leur progression vers le trône en question. Leurs amis tout comme leurs ennemis leur forcent la main, les menant à une issue bouleversante qui changera à jamais tous les protagonistes impliqués.