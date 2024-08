Un livre révolutionnaire ! 1 plat, 3 manières de le cuisiner ! Avec Sam Parish, découvrez une nouvelle manière de cuisiner. Découvrez 1 plat et 3 manières de le cuisiner : Zéro prise de tête : ultra simple, rapide et facile à réaliser Valeurs sûres : des recettes classiques Plus c'est long, meilleur c'est : des recettes qui demandent plus de temps, mais en restant simple ! Par exemple, à partir d'un wrap, découvrez 3 recettes : des wraps aux 3 fromages et béchamel, wraps d'effiloché de porc et des burritos au fromage et haricots rouges ! Découvrez pour chaque recette des alternatives végétariennes, des astuces et des " pas à pas " pour réaliser ses gnocchis par exemple ! Plus de 90 recettes !