Le vin en un coup d'oeil. 3e édition

Tout comprendre rapidement sur le vin, c'est facile ! Vous ne savez jamais quelle bouteille choisir au restaurant ? Votre caviste a l'air de parler une langue étrangère ? Vous redoutez le moment où on vous demandera votre avis sur un vin ? Vous aimeriez tout simplement en savoir plus ? Ce livre est fait pour vous ! Ludique et synthétique, Le Vin en un coup d'oeil explique sur chaque double page une thématique du monde du vin. Qu'est-ce qu'une vigne ? Un cépage ? Comment fait-on le vin ? Comment le servir, le déguster et surtout, comment forger son goût ? Quels sont les accords-mets et vin idéaux ? Où se fournir et comment constituer sa cave ? Toutes les réponses en images dans ce livre !