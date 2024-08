Choisir le feu

Marie de Magdala n'était ni une sainte ni une pute mais une femme. Comment s'affirmer quand on s'appelle Marie-Madeleine ? Comment exister entre une mère pieuse et un père plus circonspect ? Marie-Madeleine érige son homonyme en icône féministe puissante bien que muselée, amoindrie, effacée. Du berceau à l'entrée en faculté, elle s'émancipera de son "modèle" pour conquérir son identité et son désir.