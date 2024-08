Michel-Ange. Livre de coloriage non officiel

Un recueil original de plus de 40 illustrations inspirées des tableaux et sculptures de Michel-Ange. Tirés directement de ses oeuvres ou croquis, les dessins du volume diffèrent par leur complexité et leur taille (simple ou double page). Petits et grands auront l'occasion d'affiner leurs compétences artistiques, en essayant de reproduire les couleurs des chefs-d'oeuvre originaux ou, pourquoi pas, de créer leurs propres chefs-d'oeuvre en s'amusant à tout chambouler et à choisir de toutes nouvelles couleurs ! Une façon amusante de se détendre et d'exercer sa créativité !