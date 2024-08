Dernier sursaut avant Le Pen. Pour une candidature sociale-écologiste de combat et de raison

Le 7 juillet 2024, au soir du second tour des législatives anticipées, la clarification attendue par Emmanuel Macron n'a pas eu lieu. Le Rassemblement national a enregistré une forte poussée électorale, tandis que la gauche a conservé ses positions. Résultat en nombre de sièges : une Assemblée fragmentée en trois blocs. En un mot : l'impasse. Pour en sortir, il faut d'abord analyser ce qui nous y a conduits. La braise populiste monte. Qui sont les pyromanes qui ont favorisé la montée de l'extrême droite et son influence grandissante dans le débat politique ? Comment, ensuite, sortir de cette impasse ? Le camp progressiste peut-il vraiment avancer sous la bannière d'un Nouveau Front populaire sous influence insoumise ? Son assise sociale est exiguë et sa promesse de changement radical semble loin de convaincre une majorité de Français. Pour combattre le changement climatique et les inégalités sociales, et reconquérir la confiance de l'électorat populaire, le temps est venu d'une autre voie : celle d'une social-écologie ambitieuse qui préfère la coalition des idées à la confrontation des projets, la réconciliation de la société à la brutalisation du débat. C'est la meilleure chance d'empêcher Marine Le Pen, demain, d'entrer à l'Elysée. Il y a urgence.