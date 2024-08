Finances publiques. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) en République du Congo

Cet ouvrage offre un aperçu de l'évolution des finances publiques en République du Congo, de l'époque coloniale à nos jours. Il présente le nouveau cadre général des finances publiques au Congo, analysant en profondeur la structure et la classification du budget de l'Etat. Il explore également les efforts de modernisation des outils techniques et budgétaires entrepris ces dernières années. L'auteur examine les différents types d'affectation des recettes, la gestion de la trésorerie publique, ainsi que les lois de finances. Le processus de préparation, d'adoption et d'exécution du budget de l'Etat y est minutieusement décrit, en mettant en lumière sur les principes budgétaires et fiscaux, ainsi que sur la politique budgétaire. L'ouvrage aborde également le nouveau cadre comptable de l'Etat, le contrôle de l'exécution de la loi de finances et les réformes de la gestion publique. Ce guide est indispensable pour quiconque souhaite comprendre les défis et les dynamiques des finances publiques en République du Congo. L'auteur fournit aux lecteurs une compréhension claire et nuancée des mécanismes financiers et des enjeux stratégiques qui façonnent la gestion des ressources publiques dans ce pays.