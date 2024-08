A la barre des témoins. Essais sur la psychologie et le crime

L'oeuvre originale d'Hugo Münsterberg (1863-1916), professeur à Harvard, est un écrit classique sur la psychologie du témoignage. Outre la traduction inédite de ce livre américain publié en 1908, le présent ouvrage se compose de deux autres textes. Le premier est une introduction à l'oeuvre de Münsterberg et à son intérêt pour les applications de la psychologie. Le second consiste en la fameuse critique du livre par un juriste américain de renom, J. H. Wigmore (1863-1943), dont l'objectif était de ridiculiser les opinions présentées par l'auteur en rédigeant un procès fictif et satirique publié en 1909. D'une lecture facile, l'ouvrage de Münsterberg s'adresse aussi bien aux juristes qu'aux psychologues tant il reste pertinent à bien des égards. La richesse du propos concernant la question cruciale de la vérité lors des témoignages ne manque pas de susciter la réflexion, aussi bien sur le plan théorique qu'au sujet des applications pratiques au tribunal.