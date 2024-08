Présidentielle 2024 au Sénégal. Echec et mat

Ce livre analyse l'élection présidentielle de 2024 et les rivalités intenses entre Macky Sall et son principal opposant, Ousmane Sonko. L'auteur décrypte les défis surmontés par la démocratie sénégalaise, louant la résilience des institutions comme le Conseil constitutionnel. Analysant la stratégie politique de Macky Sall et la montée en puissance de Sonko, cet ouvrage offre une vue approfondie sur la débâcle de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle de 2024, les mécanismes politiques sénégalais et de l'impact des résultats électoraux sur le futur du pays. Cet essai de science politique est essentiel pour comprendre les dynamiques politiques au Sénégal.