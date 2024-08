Performances bancaires des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord. Modélisation de l’efficience et de la productivité des banques

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord(MENA), le secteur bancaire joue un rôle crucial dans le développement économique malgré les défis de la volatilité des marchés et des pressions réglementaires. L'efficience bancaire est essentielle pour maintenir la compétitivité et la qualité des services tout en optimisant les coûts. Cet ouvrage analyse la performance des banques à travers des méthodes comme l'Analyse de l'Enveloppement des Données et le modèle Tobit. Il propose des recommandations stratégiques pour aider les institutions financières à naviguer dans un environnement concurrentiel et réglementaire exigeant. Il offre ainsi des outils indispensables pour guider les décideurs dans le renforcement de la résilience du système bancaire de la région MENA.