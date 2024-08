Baigner et laver son corps en ville. Aménagements, politiques et expériences

Ce dossier appréhende des espaces de bain souvent dissociés, ceux liés à la propreté et à l'hygiène et ceux liés aux loisirs, au bien-être ou aux rituels religieux. Il traite de nombreux lieux en ville : rivières, canaux, piscines, bains-douches, hammams, douches associatives, douches pour chauffeurs routiers, etc. Leur diversité incite à questionner les héritages géographiques, culturels et politiques qui font diverger les aménagements, les politiques et les expériences du bain et du lavage du corps hors du domicile. Le dossier donne à voir des similarités ou des différences dans les pratiques et les espaces de bains selon les contextes géographiques, historiques, politiques ou sociaux. Il propose aussi une approche géographique des corps, car les bains étudiés sont des lieux publics, c'est-à-dire situés hors du domicile et de l'espace privé, mais aussi intimes : pour veiller au respect des "? bonnes moeurs ? ", les gestionnaires de bains se sont longtemps attelés à la séparation des corps des usagers souvent nus ou légèrement vêtus. Enfin, en étudiant conjointement lavage et baignade en ville, ce numéro questionne l'articulation et la tension entre différents enjeux, usages et fonctions du bain, à savoir l'hygiène, le soin, le sport, le loisir ou encore la détente et le plaisir dans des contextes urbains eux-mêmes en évolution (tension entre ville solidaire et revanchiste, augmentation du coût de l'eau et de l'énergie, réchauffement climatique, etc.).