La sève du corbeau est un mélange de matières végétale et animale, d'animaux et de corps beaux, de corps et de psyché. Treize contes pleins de verdeur, de fougue et de vie, écrits à l'encre d'arbre, de vin nouveau et de sang frais... Les animaux impliqués peuvent, pour les besoins de la cause, changer d'aspect ou se métamorphoser sans l'avoir toujours choisi. L'histoire s'écoule sans but (encore que), souple, organique, obligeant les personnages à plus d'ouverture, induisant réparations, adaptations ou régénérescence... Dépassés par la nature, les êtres composent avec et, dociles, finissent par en bénéficier. Ce recueil fait aussi passer, au-delà de toute morale, une franche humanité ; et lorsque dans l'histoire l'enfant est maltraité, la magie de la vie vient si besoin donner un coup de main.