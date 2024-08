La république des voraces

De retour au Liban en septembre 1977, Joseph Kreiker exerce dans les hôpitaux sur les lignes de front. Il s'engage dans l'action humanitaire et socio-politique. Par amour pour son pays, ses amis, ses compatriotes et les siens, il a quitté la facilité pour vivre dans la difficulté? ; il est engagé dans la lutte contre le racisme, les agresseurs, les envahisseurs de son pays et les ingérences meurtrières. Plusieurs fois pris sous les tirs nourris des mitraillettes, des obus et kidnappé tantôt par les soldats syriens et palestino- progressistes tantôt par les milices chrétiennes. Dans ce recueil, il rapporte des opinions spontanées sur la voracité et l'ineptie de la classe politique. De son point de vue seule la neutralité peut-être garante de la souveraineté du pays du cèdre. Un pays qui l'attriste, car les forces de désunion sont plus fortes que les forces d'union. Ce livre est un cri d'alarme et d'espoir d'un Liban meilleur ? !