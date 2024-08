Le naturisme transcendant de Jacques Demarquette

Ces textes rassemblent les idées et pratiques de Jacques-Colin-Frédéric-Albert Demarquette ou Jacques de Marquette (1888-1969), théosophe, végétarien, pacifiste et naturiste français. Membre de la Société théosophique de France, il commence à pratiquer le yoga. Il s'inscrit également à la Société végétarienne de France et fonde, en 1912, le Trait d'Union, "société naturiste de culture humaine" , qui tente de promouvoir, en milieu populaire, la réforme individuelle par le plein air, le végétarisme, l'abstinence d'alcool et de tabac. Les textes présentés ici ont été sélectionnés par Bernard Andrieu dans les archives d'André Gaillard, disciple de Jacques Demarquette. Cette sélection indique déjà ce qui comptait comme textes, livres et revues Régénération, pour le militant de l'association Trait d'Union : l'essence du naturisme dit comment le différencier du simple nudisme.