Sublimes colères explore les différentes strates de notre existence, propice à une réflexion sur les silences et la quête de soi. Quelle valeur donne-t-on aujourd'hui à l'Amour, la mort, la maladie, l'empathie, le sacré, le bonheur, l'Autre, l'espoir, le sens de la vie ? Une réflexion interne sur nos idéaux et le carcan de l'époque dans laquelle nous vivons. Une quête d'un rapport apaisé avec le monde. Une prose qui dissèque la violence et la tendresse, des mots de mélancolie, d'Amour et de lutte. Ce recueil parle des émotions qui affleurent, des attaches, des violences, peurs, haines qui colonisent nos vies. La vie elle-même se transforme ici en élégie et en espoir vécu et à vivre.