Défenseurs des droits fonciers et environnementaux et insécurité dans le paysage Virunga au Nord Kivu en RD Congo. Nécessité d’écoute et de protection

Ce livre offre un témoignage poignant sur la réalité vécue par les défenseurs des droits fonciers et environnementaux du Nord Kivu en République Démocratique du Congo, acteurs engagés opérant dans des conditions sécuritaires difficiles et exposés à des risques, malgré leur rôle crucial dans la protection des intérêts publics au bénéfice des communautés locales et de l'humanité tout entière, pour l'avenir de la planète, la sauvegarde sociale et l'impulsion de réformes justes et sensibles face aux urgences climatiques. Il met en lumière le prix souvent élevé payé par ces héros de l'ombre, confrontés à l'impunité, à l'injustice, voire à la menace constante sur leur vie, liberté, stabilité, patrimoine, et autres préjudices résultant de leur engagement. L'ouvrage incite à une réflexion sur la nécessité de transformer les systèmes juridiques et institutionnels pour garantir un monde où les défenseurs de l'environnement et des droits fonciers peuvent exercer leur mission cruciale sans crainte ni entrave à l'exemple des initiatives de la société civile locale du Nord Kivu et d'organisations internationales dans le domaine foncier et environnemental. Il examine également les conséquences de la loi n°23/027 du 15 juin 2023 en République démocratique du Congo, soulevant des interrogations sur la pénalisation potentielle des activités des défenseurs des droits de l'homme au lieu d'une protection attendue.