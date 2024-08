Du soleil et des larmes

"Elle savait, parce qu'elle avait depuis longtemps reconnu les marques sur le corps de sa fille. Elle avait aussi senti les silences et les absences dans les yeux d'Anaïs. Mais qu'aurait-elle pu faire ? Que pouvait-elle dire ? Pouvait-elle seulement parler ? " Anaïs est une femme antillaise bafouée, humiliée, cassée de l'intérieur depuis son plus jeune âge par un père ignorant, égoïste, perdu ou peut-être enchaîné à une négritude aux relents coloniaux, résidus d'un autre temps. Malgré ses blessures, elle se bat contre elle-même et contre les ogres qui traversent sa vie. Du Lorrain à Fort-de-France, de bonne à tout faire à marchande de simples et d'épices, Anaïs vit de victoires et de défaites. Surmontant les douleurs de l'inceste et du viol, elle sera plus forte que ses bourreaux et trouvera le courage et la force d'être femme, d'être mère, d'être soi.