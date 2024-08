Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière la grille au fond de la piscine ? A la piscine, Zoé aime nager, sauter, barboter, mais aussi plonger, faire la planche et mettre la tête sous l'eau. Pourtant, une fois dans l'eau, il y a une chose que Zoé déteste par-dessus tout : la grille au fond de la piscine ! Un jour, une chose étonnante se produit. Elle est soudainement emportée au fond de l'eau et se retrouve face à un étrange personnage : le génie de la piscine. Celui-ci va tout faire pour la rassurer mais Zoé se rendra vite compte que lui aussi a ses propres craintes : il a peur de l 'eau... Une belle histoire d'amitié dans laquelle chacun rassure l'autre et l'aide à vaincre ses appréhensions ! Les illustrations pleines de charme de Séverine Cordier nous accompagnent au fond de l'eau en toute sécurité !