Où tu te tenais, précisément, je ne sais pas. A proximité du Maxi-millaneum, sur ce pont au-dessus de l'Isar, peut-être, ou ailleurs dans la ville. Vous étiez là pour faire écran entre la foule et le Führer, m'as-tu dit. C'est ainsi qu'il est passé juste devant toi, et que tu l'as vu de près. Comme je te vois... avais-tu ajouté, la première fois que tu m'en avais parlé. Je n'étais encore qu'un enfant. Mais à quelle distance ? t'avais-je demandé de préciser. A quelques mètres, avais-tu répondu. Alors pourquoi tu ne l'as pas tué ? avais-je renchéri. Tu n'avais pu répondre à cela qu'en souriant. Mais j'avais insisté et reposé la question, en m'obstinant à essayer de te convaincre qu'il aurait été facile de le faire delà où tu te tenais. Dans ce livre, Joël Egloff retrace l'histoire singulière et tumultueuse de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale, en Moselle annexée. Pièce par pièce, il entreprend de reconstituer le puzzle de l'enfance et de l'adolescence de ses parents sous le joug nazi. En entrelaçant la petite histoire et la grande, il évoque ces années noires et retrace le périple tragique de son père, à travers l'Europe, incorporé de force par l'ennemi, à dix-sept ans, puis envoyé au front, contre son propre camp, sous le pire des uniformes. A hauteur du regard de l'enfant qu'il a été, Ces féroces soldats dépeint cette guerre dans toute son ironie macabre et la quintessence de son absurdité.