Les Syyrs Tome 2

La saga lauréate du Prix de l'Imaginaire 2019 enfin en poche chez PKJ ! L'attaque des Errants a laissé des traces à l'académie. Arutha a fui, laissant Lianne sans maître. Décidée à ne pas rester les bras croisés, la jeune fille convainc les Syyrs blancs de partir avec elle à sa recherche. Lianne sait pourtant les dangers qui pèsent sur elle, car elle est convoitée par les deux puissances en présence, l'Empire et le Royaume... Pour aider son apprentie dans sa mission et développer ses facultés au-delà de toutes les espérances, Arutha se montre le plus fidèle des alliés. Mais la folie du roi et l'empressement de l'empereur risquent de précipiter la guerre. Lianne sera-t-elle prête pour faire face à son destin ?