ABC de la synodalité

On entend beaucoup parler de synodalité de nos jours mais on a encore bien souvent du mal à la définir de manière précise. Cet ouvrage rassemble plusieurs pistes pour aborder ce sujet. Philosophes, théologiens, canonistes, historiens de l'Eglise ou de la liturgie, huit experts de l'Institut catholique de Paris sont là pour vous guider dans le vaste paysage de la synodalité. Ils nous montrent comment celle-ci s'ancre dans la Tradition de l'Eglise et là où elle innove. Comment elle est à la fois d'ordre juridique et d'ordre intime, spirituel. Comment elle doit s'inscrire à la fois dans l'universalité de l'Eglise et dans chaque Eglise locale, pouvant être plurielle dans ses incarnations contextualisées. Voici un livre didactique et essentiel pour aider les croyants et les acteurs de toute communauté appelée à vivre de manière synodale. Afin de comprendre, mais aussi d'avoir les outils pour bâtir l'Eglise de demain. Préface de Loup Besmond de Senneville Doyen de la Faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, prêtre du diocèse de Nantes, Ludovic Danto dirige l'équipe de recherche Autorité et transmission, consacrée à la synodalité. Ont également contribué à cet ouvrage Cédric Burgun, Georges El Hage, Astrid Kaptijn, Emmanuel Petit, Jean-Louis Souletie, Dominique Waymel et Grégory Woimbée.