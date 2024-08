Ce recueil est un ensemble d'histoires d'amour et de destins contrariés, du genre de celles que les pauvres mortels ont pour habitude de taire. En réalité, pour chaque îlot de bonheur qui émerge dans la tumultueuse mer qu'est l'existence, d'innombrables atolls de douleurs peinent à affleurer. Innombrables sont les amours muettes et les peines à vivre qui sont généralement tues, par pudeur ou par orgueil ! Si tous les infortunés de la Terre disaient leur peine, leurs larmes noieraient les miettes de bonheur aléatoirement éparses çà et là...