Guide des meilleurs vins de France. Edition 2025

NOUVEAUTE 2025 La 30ème édition du Guide des meilleurs vins de France, référence des amateurs et des professionnels, est l'outil indispensable pour constituer sa cave, dénicher des pépites et acheter en toute confiance. La Revue du Vin de France et ses onze experts signent l'incontesté guide élu N°1 par les professionnels depuis 1996, consacré au vin et proposent un millésime très enrichi. 7500 vins produits par 1200 domaines français 1500 vins de qualité à moins de 20 3500 vins Bio et Biodynamiques Un guide qui se veut également pratique pour commencer sa cave : Les bonnes adresses, région par région Les meilleurs rapports qualité/prix Le B. A. B. A des accords mets et vins Les 10 commandements pour bien servir le vin Faire sa cave pour tous les budgets : 500 , 1 000 , 2 000 et 5 000 (une liste de vins exhaustive) Un guide indépendant réalisé par 11 auteurs issus de différents univers : journalistes dégustateurs, cavistes, restaurateurs, sommeliers.