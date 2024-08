Les origines intellectuelles de la Révolution française. 1715-1787

Par une approche systématique des sensibilités, des comportements et des représentations, Daniel Mornet construit une chronologie de la diffusion et de la réception des idées qui conduisirent à la Révolution française. Comment les grands écrivains ont-ils agi sur l'opinion publique générale, sur ceux qui n'étaient pas des gens de lettres ? Quelles étaient leurs idées ? Comment la diffusion de ces idées s'est-elle-faite vers les provinces les plus lointaines ? Avec ce texte, Daniel Mornet recherche quel a été le rôle de l'intelligence dans la préparation de la Révolution. Ce riche panorama reste l'un des ouvrages les plus passionnants que l'on puisse lire sur le siècle des Lumières et sur l'effervescence intellectuelle qui le caractérise.