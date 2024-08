Un roman philosophique ou thriller psychologique autour de l'écriture, de la création et de la perception du temps. Marie Castella, autrice qui a connu un succès phénoménal avec son livre intitulé E, disparaît. Elle disparaît, mais l'on découvre un personnage de son roman dans une bibliothèque. Elle disparaît, mais apparaît son alter ego Marine Casta. A Genève en 2023, un détective, trois romanciers et leurs personnages essaient de se retrouver. Existent-ils ? Sont-ils victimes d'une machination ? Ou tentent-ils simplement d'accomplir leur destin ? Dans une narration polyphonique, entre roman philosophique et thriller psychologique, L'Ancre du Destin nous amènera à réfléchir sur la perception du temps, sa linéarité et la nature des réalités qui nous entourent. Formée dans la banque privée, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et sociales, mais aussi thérapeute de shiatsu et en soins énergétiques, Graziella Corvini signe en 2019 un premier roman à caractère initiatique, Le Temps des Nuages. L'Ancre du Destin, récompensé par la Plume d'Or 2022 de la Société Genevoise des Ecrivains, est son deuxième roman.