Avec l'espoir pour horizon

" Un cadre historique bien dépeint, et cette femme qui force l'admiration. Un roman coup de coeur ! " Goodreads Irlande, 1851. Depuis que la maladie de la pomme de terre a frappé le pays, les paysans crient famine. Comme nombre de métayers, Ellen Kittrick et son mari peinent à nourrir leurs enfants et craignent de perdre leur toit. Touchée par des drames successifs, la jeune femme choisit l'exil. Grâce à Ralph Hamilton, un ami du propriétaire du manoir où elle est domestique, Ellen embarque avec ses enfants à bord d'un navire en partance pour l'Australie, pays de tous les espoirs. Sur place, l'associé de Ralph dans une affaire d'import-export la prend sous son aile. Sa nouvelle vie lui apportera-t-elle la sécurité et le bonheur auxquels elle aspire ? Ellen pourra-t-elle s'épanouir en terre étrangère ou a-t-elle commis la plus grande erreur de sa vie ?