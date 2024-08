Le jugement des glaces

Professeur harcelé par ses élèves, Barthélémy sombre dans unedépression insomniaque. Il y trouve l'inspiration d'un livre contant seserrances dans la nuit d'un Bruxelles marginal. Le succès fulgurant de l'ouvrage, son adaptation en téléréalité permettent à Barthélémy de prendre sa retraite etde se réfugier à Saint-Idesbald, sur la côte belge, à quelques encablures de lafrontière française. Lors d'une promenade, il croise un groupe deréfugiés qui fuient la jungle de Calais. Menés par Aslan, une femme, deuxgarçonnets jumeaux et un déserteur russe, ayant fui la première guerre deTchétchénie, espèrent comme tant d'autres traverser la Manche. Pour Barthélémy, cette rencontre est une rédemption. Il va leur venir en aide et retrouver savocation d'enseigner. Avec ses amis Van Drogenbos, intransigeant fonctionnairede l'urbanisme, Charon, ex-pêcheur et douanier, et Zanzibar, qui restaure unvieux Grandbanks, il va organiser la traversée de ses protégés versl'Ecosse. Dans ce roman de rédemption et d'aventures, on retrouvel'univers romanesque de Jean Jauniaux, et le style très visuel qui a valu à unede ses nouvelles d'être adaptée au cinéma. "âJ'ai aimé le mélangedu personnel et de l'imaginaire, la multiplicité des langages, l'humour, lesarcasme, la tendresse. Tout cela est profond, sincère et joliment mené. â" (J-M. G. Le Clézio). Jean Jauniaux est romancier, nouvelliste etpoète. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Il rédige deschroniques littéraires dans Le Monde, Ulenspiegel, La Revue générale... etréalise des interviews d'écrivains mises en ligne sur différentes webradios. Ila été longtemps rédacteur en chef de la revue littéraire Marginales. Engagé dansla défense de la liberté d'expression et la préservation du patrimoinelittéraire, il est président de la Fondation Maurice Carême, président honorairede PEN Club Belgique et diplômé d'honneur de l'Académie des écrivainsukrainiens.