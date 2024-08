D'amour, d'espoir...

Fondateur de la langue russe moderne, génie tutélaire de la littérature nationale, Alexandre Pouchkine (1799-1837) fait l'objet d'un véritable culte dans son pays. Beaucoup de ses vers sont passés dans la langue russe, devenant des proverbes ou des expressions de langage. Arrière-petit-fils d'Ibrahim Hannibal, un jeune Africain adopté par Pierre le Grand, Pouchkine écrivit ses premiers poèmes (d'abord en français) au lycée. Avant de mourir en duel à 37 ans, il eut le temps d'être exilé pour ses vers et de devenir célèbre de son vivant. Connu pour son style bref et limpide, il a laissé de nombreuses miniatures poétiques qui sont comme un résumé de son oeuvre : épigrammes lapidaires et assassines, réflexions personnelles et philosophiques, envois à ses amis. Et, bien sûr, l'amour : amour de la liberté, amour de la nature, amour tout court, présent ou passé.