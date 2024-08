Piloter un établissement scolaire. S'appuyer sur la force du collectif

Tout chef d'établissement scolaire doit savoir faire preuve de clarté et de cohérence dans ses décisions, avoir de la considération pour ses équipes et posséder le courage nécessaire pour affronter les épreuves. Réussir dans ses missions nécessite de constituer une équipe soudée sur la base de la confiance. Or, faire équipe ne s'improvise pas. Comment assumer de nouvelles responsabilités, tout en gérant son stress ? Comment être à l'écoute des enseignants tout en répondant à la commande institutionnelle ? Comment se sentir légitime pour faire évoluer les pratiques existantes ? Comment gérer une équipe pluridisciplinaire pour construire des projets communs ? Comment gérer les conflits relationnels internes ou les crises ? Cet ouvrage pratique répond à toutes ces questions et bien d'autres et propose des pistes de résolution en s'appuyant essentiellement sur la psychologie sociale. A travers des situations réelles, le lecteur découvrira des outils et des stratégies qui permettent à ces "capitaines de navire" de fédérer les équipes tout en gardant le cap donné par leur hiérarchie.