Toulouse, Dieuzaide et la Libération. 1944 - images du grand sud libéré

Tournant les pages de cet ouvrage, nous emboîtons le pas du photographe dans les territoires meurtris de la France d'après-guerre, de Montauban à Tulle, en passant par les villages martyrs de Rimont et d'Oradour- sur-Glane. Nous déambulons ensuite à ses côtés dans Bordeaux, Lyon et Marseille, grandes métropoles d'un Grand Sud récemment libéré. Certaines de ces images sont connues et même devenues iconiques, d'autres seront des découvertes. Toutes, cependant, portent en germe ce qui a fait la marque de "Yan" : son humanisme, son sens du cadre et de l'architecture, son art du décalage et du hors-champ.