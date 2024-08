Trêve de bavardages. L'art de la conversation pour enrichir ses échanges et se connecter aux autres

Depuis quand n'avez-vous pas eu une bonne conversation ? Avez-vous l'impression de tourner en rond quand vous parlez ? De répéter machinalement un banal "ça va ? quoi de neuf ? " sans saveur ? Contrairement aux idées reçues, une bonne conversation n'arrive pas par hasard ! Elle repose sur un subtil mélange d'ingrédients : l'envie, l'ouverture, le courage et l'écoute. Rater ses conversations, c'est manquer de belles occasions de s'enrichir. Bonne nouvelle, cela ne vous arrivera plus ! Au fil d'un texte inspirant et enjoué, Fanny Auger vous livre ses astuces et ses secrets pour entrer en matière, briser la glace sans avoir à parler de la météo, apprendre à mieux écouter et vivre des échanges mémorables. Alors, êtes-vous prêts pour des conversations qui vont changer votre vie ? "Le plus exquis, le plus informé et surtout le plus efficace "petit manuel" d'art de la conversation qui soit". Valérie de Saint-Pierre, Madame Figaro