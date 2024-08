J'arrête de (me) juger !. 21 jours pour réapprendre à (s')aimer !

Et si vous arrêtiez de craindre le jugement des autres ? Et si vous vous débarrassiez de la petite voix dans votre tête qui juge tout le monde, à commencer par vous-même ? Olivier Clerc a conçu un programme exclusif en 21 jours pour en finir avec vos pensées limitantes et les automatismes inconscients hérités de vos parents ou de votre environnement. Il vous aide à passer du jugement au discernement, à remplacer vos exigences par des préférences et à dépasser vos peurs pour enfin (vous) aimer et libérer vos énergies positives. - 21 jours de travail personnel à tous les niveaux : pensées, émotions, comportements. - Des tests pour faire le point. - Des exercices pour accéder à l'essentiel. - Des bilans hebdomadaires pour progresser en douceur. Changez vos relations avec les autres et avec vous-même pour retrouver la sérénité !