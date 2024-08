L'Histoire de France pour les Nuls. 4e édition

L'Histoire de France des origines à nos jours, racontée avec passion et humour ! Un champ de ruines, voilà ce que risquent de devenir vos connaissances en Histoire de France si vous n'y prenez pas garde ! Mais, rassurez-vous, nous allons tout reconstruire : depuis les fondations, il y a deux millions d'années, lorsque le premier homme met le pied sur le futur territoire français, jusqu'à nos jours. Au cours de votre voyage, vous allez croiser Cro-Magnon, Clovis, Louis XIV, Napoléon, de Gaulle, tomber sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine... Cette nouvelle édition anniversaire (20 ans déjà ! ) inclut les grands événements de ces dernières années, jusqu'aux Jeux olympiques de Paris, à l'été 2024. Découvrez comment : La Gaule est devenue la France La Révolution a mis fin aux privilèges et comment la nuit du 4 août a fait naître un rêve Napoléon Ier a conquis l'Europe Les deux guerres mondiales ont profondément marqué le XXe siècle La Ve République a tenté de maîtriser les profonds change ments économiques et sociaux des dernières décennies, au prix de tensions qui n'ont cessé de s'accroître