Mieux communiquer au travail pour les Nuls. 2e édition

Au travail, communiquez efficacement et dans la bienveillance ! Des échanges au sein de l'entreprise à la négociation avec le client, en passant par la gestion de conflit, une bonne communication est essentielle à la réussite professionnelle. Découvrez dans cet ouvrage complet les avantages et les ressorts de l'écoute active, les secrets d'une communication efficace avec vos collaborateurs, ainsi que les outils de la gestion de conflit et de la prise de parole en public. Devenez un manager reconnu en interne et un professionnel respecté à l'extérieur de l'entreprise ! Découvrez comment : Pratiquer l'écoute active Désamorcer les conflits Gagner en assurance Etre un bon manager Faire bon usage des outils numériques Mener vos négociations avec brio