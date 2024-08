Enfer et contre toutes Tome 1

Dans Enfer et contre toutes, Akane Torikai dresse avec humour et cynisme le portrait de trois femmes modernes. Pourtant, elle livre aussi une oeuvre étonnamment lumineuse, qui pourrait bien vous surprendre ! Kana, 31 ans, est mère célibataire et divorcée. Yûri, 28 ans, est une employée de bureau qui fuit les rapports sexuels. Nao, 36 ans, continue de flirter avec les hommes... Quand le destin amène ces trois femmes, victimes de la société, à partager le même appartement, leur quotidien prend une nouvelle dimension. Grâce au soutien qu'elles s'apporteront, elles trouveront comment avancer dans ce monde si injuste en se confiant sur leurs vies de femmes...